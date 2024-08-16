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Популярный блогер Mellstroy: у лудомана исход всегда один — это ноль и долги

Популярный блогер Mellstroy: у лудомана исход всегда один — это ноль и долги
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Популярный блогер Андрей Бурим, известный под псевдонимом Mellstroy, в интервью YouTube-каналу «Вписка» рассказал о своей борьбе с игровой зависимостью.

«Практически все проблемы жизненные пришли через казино. Играть начал с 17-18 лет. Сначала ставил скины в CS:GO, потом в 17-18 лет друзья решили меня сопроводить в казино, и вот такая тема пошла.

Практически все проблемы в жизни из-за лудомании. Из дома не выхожу: не хочется работать, не хочется ни с кем общаться. Когда ты проиграл бабки в казино, ты максимум хочешь поесть, лечь спать и забыться. Пока не могу взять себя в руки. Почувствовал себя зависимым, когда проиграл 500 тыс. рублей. Их я собирал несколько недель. Максимально за день проигрывал $ 5-6 млн. У лудомана всегда исход один — ноль и долги», — рассказал Mellstroy.

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