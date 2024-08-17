«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч РПЛ «Динамо» М — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Динамо» + тотал больше 2.5 гола за 2.20.

После встречи с петербуржцами подопечные Марцела Лички обыграли в Кубке России махачкалинское «Динамо» (2:1), но чешский специалист выпустил экспериментальный состав, и выиграла его команда не без удачи. Поэтому этот матч можно вынести за скобки. Основе нужно исправляться в грядущей игре.

Приобретение Андрея Лунёва закрыло вопрос с нехваткой надёжности в обороне. Сезон только начался, но голкипер уже показывает свой уровень и помогает добывать победы. Вратарь совершил ряд важных спасений. «Крылья Советов» в грядущем матче не ждёт ничего хорошего. У них и так очень большие проблемы с реализацией, а тут ещё у соперника надёжный голкипер. Забить будет трудно. Показатели у подопечных Игоря Осинькина очень печальные.

«Крылья Советов» проиграли пять из шести матчей нового сезона. Победили они испытывающий столь же большие проблемы «Факел» (2:0). Плохие результаты в первую очередь обусловлены высоким уровнем соперников. Самарцы уступили «Зениту», «Ростову», дважды «Спартаку» и махачкалинскому «Динамо».

Однако в четырёх из пяти неудачно сложившихся матчей самарцы пропустили три или более мячей. Это совсем не хорошо. В грядущем матче подопечные Игоря Осинькина снова могут получить целую авоську. Поставить на победу москвичей и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.