«Динамо» — «Крылья Советов»: букмекеры спрогнозировали точный счёт матча

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17 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» Москва — «Крылья Советов». Начало игры — в 17:00 мск.

Эксперты считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.53, это около 65% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1530 рублей. Успех самарцев оценён в 6.30 (15%). Ставки на ничью принимаются за 4.70 (20%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Динамо» Москва — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу «Динамо» (7.40). Победа бело-голубых со счётом 1:0 идёт за 7.70, на ничью 1:1 дают 7.90.