«Милан» — «Торино»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Торино».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 2.17.

Паулу Фонсека уже показал себя во всей красе во время предсезонной подготовки. «Милан» в товарищеских матчах победил «Манчестер Сити» (3:2), «Реал» (1:0), «Барселону» (2:2, 4:3 пен.) и «Монцу» (3:1). Пусть дебют получился неудачным и закончился поражением от «Ромы» со счётом 2:5, зато потом тренер пожинал плоды своих трудов.

«Торино» тоже сменил наставника. Иван Юрич ушёл из команды, хотя при нём у «гранатовых» наблюдалась стабильность. Новым наставником «Торино» стал не кто иной, как знакомый российским болельщикам Паоло Ваноли.

Предсезонная подготовка у «Торино» прошла скомканно. В трёх последних товарищеских встречах «гранатовые» победили «Метц» (3:0), проиграли «Кремонезе» (1:2) и сыграли 0:0 с «Лионом». Недавно «быки» в матче Кубка Италии победили «Козенцу» (2:0). Правда, счёт был открыт благодаря автоголу, но всё-таки. Результат есть, и он положительный.

«Торино» ждёт жёсткая проверка на качество. «Милан» стал сильнее не только благодаря смене тренера, но и благодаря обновлению состава. Альваро Мората обязательно выйдет в стартовом составе. Он станет достойной заменой Оливье Жиру, перебравшемуся в МЛС.

Паулу Фонсека сможет правильно использовать огромный потенциал «Милана» в нападении. Из имеющихся футболистов «дьяволов» можно не просто собрать мощную основу, но и задействовать глубину состава. Она хорошая.

Предлагаем выбрать осторожную ставку на победу «Милана» с форой (-1) за 2.17. Найти путь к воротам «Торино» порой непростая задача. Но как поведёт себя команда и будет ли менять тактику при Паоло Ваноли – пока неясно. Учитывая состав и предсезонку, миланцы должны побеждать, но с каким счётом – покажет игра.