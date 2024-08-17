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«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Крылья Советов» в 5-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.75.

«Крылья» всё-таки не вышли из кризиса. Матч с «Факелом» был всплеском на фоне совсем слабого соперника, да и там 70 минут самарцы были без моментов. Как раз голевые шансы со «Спартаком» были в кубковом матче, но по итогу – 0:3. И это ещё сильнее прибьёт самарцев. А играть с мощным «Динамо», которое дало отдохнуть всем лидерам. Тюкавин, Нгамале, Бальбуэна, Лаксальт даже в заявку на игру с Махачкалой не попали, как и вратарь Лунёв. Бителло и Чавес сыграли минут по 30. Так что свежие динамовцы выйдут, и «Крыльям» будет невероятно сложно.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» с Махачкалой и 40 процентов возможностей не показало, играло не без желания, но не хватало чётких взаимодействий, потому что состав был полуторным в лучшем случае. С «Крыльями» уже выйдет полноценная основа, которую тяжело будет остановить.

Я ставлю на победу «Динамо» с форой (-1). Даже если хозяева пропустят, они в атаке способны и 3, и 4 забить», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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