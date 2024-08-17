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«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ

«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Динамо» – «Крылья Советов» в 5-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Динамо» в первом тайме за 1.99.

«Крылья» одержали первую, очень важную победу в чемпионате, обыграв «Факел» со счётом 2:0, но на неделе проиграли в Кубке московскому «Спартаку» смешанным составом, тем не менее эмоции, разумеется, сейчас не самые положительные, позитивные у самарцев. Начали они кубковый турнир с двух поражений подряд, и забить никак не удаётся. Атака вообще большая проблема для самарцев. И проявить себя этой атаке будет очень сложно против московского «Динамо», у которого сейчас все игроки в строю, за исключением тяжело травмированного Грулёва, восстанавливающегося после операции. Остальные играть могут. Многим футболистам Марцел Личка дал отдохнуть на неделе, и в Кубке они не принимали участия, в частности нападающий Тюкавин, который практически безальтернативен сейчас впереди. Гладышев сыграл неплохо на острие – забил победный мяч, немножечко мешала ему капитанская повязка в первом тайме, во втором он спрятал её под футболку и всё пошло как надо. Ну это был Кубок.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче чемпионата, я думаю, посвежевшие динамовцы, хорошо подготовившиеся к этому матчу и играющие дома, с первых минут постараются сразу закрутить необходимую, нужную карусель у ворот «Крыльев». А учитывая, как «Крылья» в этом сезоне играют в обороне, проблемы есть практически в каждом матче, думаю, «Динамо» постарается забить быстрый гол, а дальше станет развивать своё преимущество, ставка опредёленная будет сделана на агрессивное начало в первом тайме. У «Крыльев» очень некачественная игра сзади, особенно центральных защитников, в каком бы сочетании они ни играли там, – Гапонов – Евгеньев, Евгеньев – Солдатенков или Гапонов – Солдатенков. Проблемы есть практически в каждом матче у самарцев.

Мой прогноз на эту встречу – «победа «Динамо» в первом тайме» за хороший коэффициент 1.99», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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