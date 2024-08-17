«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата России

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.11.

«В ближайшем туре российского чемпионата московское «Динамо» у себя на поле будет принимать «Крылья Советов». Динамовцам не нужно было никуда перемещаться, поскольку посреди недели они проводили домашнюю кубковую встречу с «Динамо», но из Махачкалы. И Марцел Личка использовал целую группу футболистов, которые не получают большого количества игровых минут в матчах чемпионата. Так что «Динамо» никуда не ездило, «Динамо» должно выглядеть свежим, и состав должен быть оптимальным у Марцела Лички на эту встречу.

«Крылья Советов» провели шесть матчей в новом российском сезоне, четыре в чемпионате и два — в Кубке России. Из этих шести матчей пять проиграны, и есть только лишь одна победа в домашней встрече с воронежским «Факелом». Понятно, что там «Крылья Советов» были фаворитами. Во всех остальных случаях — нет.

У «Крыльев» невероятно тяжёлый календарь на старте этого сезона. И кажется, что матч с московским «Динамо» едва ли сулит команде Игоря Осинькина лёгкую прогулку. В концовке прошлого сезона, когда эти команды играли в Москве, динамовцы показали максимально эффективную реализацию моментов и добились уверенной победы. Нечто подобное, как мне кажется, может произойти и сейчас. Всё-таки «Крыльям» пока тяжело, они явно психологически находятся не в лучшем состоянии, а «Динамо» остаётся основным преследователем «Зенита» на старте сезона. Так что предположу победу «Динамо» в результативном матче. Победа «Динамо» и тотал больше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».