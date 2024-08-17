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«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Гасилина на встречу РПЛ

«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Алексея Гасилина на встречу РПЛ
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Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» – «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.10.

«Динамо» в погоне за «Зенитом», а «КС» всё ещё не может поправиться. Вообще, старт «Крыльев» получился ужасным, самая пропускающая команда. Уже десять мячей, добавьте туда ещё четыре в Кубке. Но не всё так однозначно, последний матч со «Спартаком» в Кубке, который закончился со счётом 0:3, не отображает хода игры. У команды Осинькина было много моментов, но реализация желает лучшего. «Крылья» обыграли в последнем туре «Факел» со счётом 2:0, и там тоже было много моментов. «Крылья» не отходят от своей игры. Осинькин всё равно играет в атаку, старается играть остро. Так что в Москве мы должны увидеть атакующую игру от самарцев. Да, они выглядят слабее, но гол должны забить, исхожу из последних двух игр, ведь команда прибавила. Да результата нет, но всё равно «Крылья» очень опасны.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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П1
X
П2

«Динамо» пропускает достаточно часто, не пропустило как раз в Самаре от «Акрона», но, если вы смотрели ту игру, моментов у его ворот было много, спасал Лунёв. Игра должна быть интересная и «верховая». «Динамо» должно выиграть и дальше составлять конкуренцию «Зениту», насколько это возможно. В Кубке не играл и отдыхал Тюкавин. Бителло вышел лишь на замену, Нгамалё тоже получил отдых. Это главные лица в атаке, так что на свежих ногах должны принести результат. В обороне «Крылья» также будут проваливаться и давать создавать моменты. Уверен, что в этой игре будет забито больше двух мячей, но я бы взял ещё «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

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