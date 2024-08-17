«Ростов» – «Оренбург»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ 17 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Ростов» – «Оренбург» в 5-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Ростова» и ТБ 2.5 за 2.40.

«Ростов» даже в кубковом матче с «Химками» мог забить больше чем 3 мяча, хотя были перестановки. Первый тайм с «Рубином» был отличным, надо было забивать минимум 2. Я думаю, Карпин ничего менять не будет в плане установок, тем более «Оренбург» и так в защите позволяет больше, чем «Рубин». Не удивлюсь, если еще в первом тайме ростовчане со своим умением атаковать забьют дважды. Оборона «Оренбурга», особенно на выезде, многое позволяет. В матче с ЦСКА мы это видели.

Я посмотрел прошлые игры команд в Ростове, там всегда много забитых мячей, яркие матчи. Обе команды играющие. И я думаю, здесь надо брать победу «Ростова» и тотал больше 2,5». Пора ростовчанам в чемпионате выиграть дома. Они заслужили. А «Оренбург» очень удобен для команды Карпина, на мой взгляд», — приводит слова Титова «РБ Спорт».