«Ростов» — «Оренбург»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» – «Оренбург» в 5-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.95.

«Весёлый футбол, я думаю, нас ждёт в Ростове-на-Дону, где команда Валерия Карпина «Ростов» будет принимать «Оренбург». В последние годы матчи между этими командами в Ростове, как правило, получаются очень результативными. И в матчах чемпионата, и в Кубке России регулярно команды забивают друг другу, не играя вничью. Речь именно про ростовские встречи команд, в них они пробивают так называемый «вершок». Если брать комбинированный вариант, то «обе забьют и тотал больше 2.5» — он такой трендовый на эту пару, особенно если мы говорим про матчи на «Ростов-Арене».

«Ростов» третий матч подряд играет дома. Был матч чемпионата против «Рубина», на неделе играли против «Химок», а сейчас матч против «Оренбурга». Нет этой удушающей логистики, сложной для ростовчан, поэтому команда будет хорошо готова, будет хорошо бежать, хорошо созидать. «Ростов» умеет это делать. Травма Роналдо оказалась не такой серьёзной. Он должен сыграть в этом матче. Как всегда, хорошая конкуренция между Голенковым и Комличенко. Но «Ростов» не всегда уверенно и надёжно действует в обороне, чем «Оренбург» вполне может воспользоваться. Иранские футболисты себя хорошо проявляют — и тот же Саид, и Горбани. Мансилью вернули на левый фланг атаки, в прекрасной форме находится Химми Марин.

В общем, я жду обоюдоострый футбол с обменом интересными, колкими атаками, футбол, конечно, результативный. Если в предыдущие разы пара «Ростов» — «Оренбург» не подводила с этим вариантом, попробуем ещё раз ударить в эту же точку – «обе забьют и тотал больше 2.5» за коэффициент 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».