«Ростов» — «Оренбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Оренбург».

Ставка: победа «Ростова» с форой (-1) за 2.25.

«Ростов» в чемпионате играет без особого вдохновения, после четырёх проведённых матчей у команды Валерия Карпина в активе лишь пять очков. В двух домашних матчах, с ЦСКА и с «Рубином», удалось сыграть вничью — не самый плохой результат. Катастрофическим стал итог встречи с «Зенитом»: «Ростов» создал достаточное количество моментов, но в тот день забивали только петербуржцы, а сделали они это аж 5 раз! Удачной получилась игра с «Крыльями Советов»: жёлто-синие забили трижды, а пропустили лишь раз. Сейчас «Ростов» идёт девятым и в случае победы может претендовать на попадание в лидирующую группу.

«Оренбург» идёт по соседству с «Ростовом». Команда Деограсии также набрала 5 очков, но располагается чуть выше за счёт большего количества забитых мячей. Значительно подпортила им статистику игра с ЦСКА, в Москве оренбуржцы уступили 1:5. В следующей игре команда попыталась реабилитироваться, но «Акрон» оказался неуступчивым соперником. «Оренбург» пропустил первым, но во втором тайме смог выйти вперёд, отличились Саид Сахархизан и Мохаммад Горбани. Победу удержать не вышло, Кирилл Данилин сравнял счёт. Команды разделили очки, 2:2.

«Ростов» дома пока не проигрывал, вряд ли это случится и сейчас. Тем более в последних пяти матчах на берегах Дона побеждали исключительно хозяева. «Ростов» с форой (-1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».