«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Егора Титова на матч за Суперкубок Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Байер» – «Штутгарт» за Суперкубок Германии.

Ставка: ТБ 3 за 1.90.

«Такой матч надо смотреть, чтобы получить удовольствие от атакующего футбола, голов. «Байер» после чемпионства в контрольных матчах не утруждал себя, там проверяли новых людей. «Штутгарт» великолепный сезон провёл, однако многих лидеров пришлось продать. Денег много, но нужно найти людей, чтобы заменить основных.

Суперкубок Германии 2024 . Финал Суперкубок Германии 2024 . Финал 17 августа 2024, суббота. 21:30 МСК Байер Леверкузен Не начался Штутгарт Штутгарт Кто победит в основное время? П1 X П2

В прошлом сезоне «Штутгарт» давал бой «Байеру» несколько раз, был близок к победе. И сейчас, мне кажется, пока Леверкузен не набрал, будет интересный матч, с голами.

Я просто ставлю аккуратно, все-таки за трофей игра, — «тотал больше 3 мячей». Но не удивлюсь, если будет 3:2 или 3:3 в основное время», — приводит слова Титова «РБ Спорт».