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«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Павла Погребняка на игру за Суперкубок Германии

«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Павла Погребняка на игру за Суперкубок Германии
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч за Суперкубок Германии «Байер» – «Штутгарт».

Ставка: победа «Байера» за 1.84.

«Суперкубок Германии открывает праздник немецкого футбола. Встречаются команды, занявшие первое и второе места в чемпионате, и это делает матч ещё более интересным.

Суперкубок Германии 2024 . Финал
17 августа 2024, суббота. 21:30 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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«Штутгарт» в Лиге чемпионов – это гордость всех фанатов немецкого клуба. «Швабы» провели шесть товарищеских матчей и не проиграли ни одного. Команда забивала в среднем четыре мяча за игру, результат впечатляющий, даже без форварда Гирасси, который перешёл в «Боруссию Дортмунд». Моя ставка – победа «Байера» с коэффициентом 1.84», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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