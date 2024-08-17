«Байер» — «Штутгарт»: прогноз Павла Погребняка на игру за Суперкубок Германии

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч за Суперкубок Германии «Байер» – «Штутгарт».
Ставка: победа «Байера» за 1.84.
«Суперкубок Германии открывает праздник немецкого футбола. Встречаются команды, занявшие первое и второе места в чемпионате, и это делает матч ещё более интересным.
Леверкузен провел качественный сезон в Бундеслиге без единого проигрыша. Главная трансферная новость – в команде остался главный тренер Алонсо. Почему бы не выиграть очередной трофей в первом матче нового сезона?
«Штутгарт» в Лиге чемпионов – это гордость всех фанатов немецкого клуба. «Швабы» провели шесть товарищеских матчей и не проиграли ни одного. Команда забивала в среднем четыре мяча за игру, результат впечатляющий, даже без форварда Гирасси, который перешёл в «Боруссию Дортмунд». Моя ставка – победа «Байера» с коэффициентом 1.84», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».