«Ипсвич» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ипсвич» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.86.

«Ливерпуль» стартует в новом розыгрыше АПЛ с игры против новичка турнира — «Ипсвича». Думаю, «красные» тут обязаны выигрывать. Уровень их, конечно, намного выше.

«Ливерпуль» не сумел завоевать много трофеев в прошлом сезоне. На счету команды только Кубок лиги. В остальных турнирах был далеко от успеха коллектив. Считался он явным фаворитом как минимум на выход в финал Лиги Европы, но его заранее сумела остановить «Аталанта». В АПЛ же мерсисайдцы не выдержали конкуренции «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Но, пожалуй, главное разочарование сезона для «красных» произошло зимой. Юрген Клопп объявил, что покинет команду летом. Немец, само собой, оставался главной движущей силой мерсисайдцев. Сейчас клуб возглавил нидерландец Арне Слот. Ситуация похожа на «МЮ» с тен Хагом. Непонятно, как талантливый и относительно молодой тренер проявит себя на таком высоком уровне и в таком конкурентном чемпионате. Причём пока на трансферном рынке «Ливерпуль» «нем как рыба», нет ни сделок на вход, ни на выход.

«Ипсвич Таун» провёл отличный прошлый сезон. В активе команды было меньше всех поражений в Чемпионшипе. На финише ей повезло с неудачами «Лидса» и «Саутгемптона», благодаря которым клуб и сумел занять второе место, всего на очко отстав от «Лестера» с первой позиции.

Само собой, повышение в классе требует обновления состава. И «Ипсвич» уже неплохо потратился, закупил игроков на все позиции. Так что это уже не совсем тот же клуб, что был в Чемпионшипе. Но, наверное, главное, что сделал коллектив за лето, — не отпустил тренера Кирана Маккенну, которого «сватали» во многие топ-клубы, в том числе в «Манчестер Юнайтед». Но специалист остался, что положительно должно сказаться на игроках.

Предсезонку соперники провели схожим образом — почти только выигрывали. Противники у них за это время, конечно, были разного уровня. Но я бы летние матчи не так учитывал тут. Стартует АПЛ — это уже совсем другой уровень. «Ливерпуль», конечно, понимает, что, если он снова намерен бороться за чемпионство, очки нужны сразу.

«Ипсвич» постарается дать бой. Но с «Ливерпулем» ему будет очень тяжело, я считаю. Выбираю ставку на выигрыш «Ливерпуля» с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.86», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».