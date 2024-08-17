«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз Егора Титова на игру АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Вулверхэмптон» в 1-м туре АПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Арсенала» и ТБ 3.5 за 2.00.

«Арсенал» был близок к триумфу в прошлом сезоне, сейчас снова он будет пытаться. Состав стал только крепче. На мой взгляд, ученик Артета снова бросит вызов учителю Гвардиоле.

А вот «Вулверхэмптон» вроде много денег получил, но поздно. Да, быстренько попробуют найти людей, но потом надо без лидеров как-то строить футбол. Не верю в эту команду, ей придётся болеть за спасение.

А «Арсенал» очень хорош был в контрольных матчах, много забивал. И здесь, думаю, лондонцы разнесут соперника. Ставлю на «Арсенал» и тотал больше 3.5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».