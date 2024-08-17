«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: прогноз Тимура Журавеля на матч 1-го тура АПЛ

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 1.97.

«Мне кажется, что в этом матче 1-го тура АПЛ надо ставить на победу «Арсенала», причём можно даже брать фору (-1).

Мне кажется, что Артета нащупал эту поступательную игру «Арсенала»и с каждым сезоном делает её крепче и солидней. Мне кажется, что этот сезон у «Арсенала» будет ещё лучше, чем прошлый, и может даже завершиться чемпионством в АПЛ.

«Арсенал» стал сильнее, пришёл Калафьори, практически нет потерь. Вариативность на фланге, которую добавит новичок, может быть знаковой в этом сезоне.

«Вулверхэмптон» в предсезонном матче против «РБ Лейпциг» не пропустил, что можно назвать неожиданностью. Думаю, что «волки» будут середняками или даже ближе к низу таблицы, так как конкуренция в АПЛ уж очень сильно велика. Ничего особенного от «Вулверхэмптона» я не жду. Стоит ждать от гостей «автобус» против «Арсенала», но и это вряд ли поможет.

Тут можно взять ещё и тотал второго тайма больше первого, так как «Арсеналу» придётся раскачивать этот «автобус». Напомню, в прошлом сезоне «Арсенал» в гостях выиграл более убедительно, чем дома», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».