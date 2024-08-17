«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-2) за 1.91.

«Арсенал» и «Вулверхэмптон» проведут матч в 1-м туре чемпионата Англии. «Канониры» намного сильнее своего противника. У «волков» тут мало шансов на успех.

«Арсенал» провёл второй подряд очень сильный сезон в АПЛ. На этот раз он был ещё ближе к успеху. Но снова стабильность и уровень «Манчестер Сити» оказались выше. Разрыв между соперниками на финише составил всего два очка. Так что теперь у «пушкарей» есть всё, чтобы продолжать подобную борьбу. Тем более что особых изменений их состав за лето не претерпел. Все основные игроки на месте и готовы снова бороться за победы.

«Вулверхэмптон» же особыми успехами не выделился в прошлом сезоне. Летом клуб резко сменил тренера, так что начало у него было тяжёлым. Под конец «волки» заняли 14-ю строчку, заранее оторвавшись от зоны вылета. Тот сезон команда уже забыла и теперь надеется на лучший старт в этом розыгрыше АПЛ. Правда, несколько важных игроков покинули команду Гари О’Нила — ушли Педру Нету и Килман. Так что новый старт явно будет тяжёлым для «Вулвс».

Друг с другом в прошлом сезоне они играли дважды. И оба раза виктория доставалась «Арсеналу» — 2:1 и 2:0. Сейчас я жду подобного исхода. Ожидания от «канониров» самые высокие. Они не имеют права уступить в первом же туре. Тем более что соперник у них не самый сложный. Также интересно, что во всех пяти последних очных противостояниях виктория досталась подопечным Артеты.

Так что и тут я ставлю на выигрыш «Арсенала» с форой (-2) мяча с котировкой 1.91», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».