«Вест Хэм» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Вест Хэм» — «Астон Вилла».

Ставка: ничья за 3.70.

«Вест Хэм» и «Астон Вилла» встретятся уже в 1-м туре АПЛ. Для меня это примерно две равные команды, несмотря на то что прошлый сезон они провели по-разному. Сейчас оба коллектива надеются закрепиться как минимум в зоне Лиги Европы.

«Астон Вилла» провела очень хороший сезон в АПЛ. Таких выступлений от клуба никто не ожидал. Но с самого начала «львы» играли сильно и доставляли проблемы даже топовым командам, благодаря чему им удалось высоко финишировать в чемпионате — на четвёртом месте. Был близок коллектив Эмери и к успеху в Лиге конференций, но там его в полуфинале остановил греческий «Олимпиакос».

Многие клубы хотели заполучить Унаи Эмери себе в это межсезонье. Но испанец поверил в проект «Астон Виллы», особенно с учётом результатов прошлого сезона. Успехи не могли остаться незамеченными — клуб был активен на трансферном рынке. За большие деньги были проданы Диаби и Луис. Но за не менее крупные суммы «львы» взамен подписали Онана, Матсена и других крепких игроков, в основном в линию полузащиты.

«Вест Хэм» на фоне соперника выглядел не так уверенно. Клуб хуже провёл сезон, финишировав за пределами еврокубковой зоны — на девятом месте. В последних турах «молотобойцы» зачастили с неудачами, из-за чего и не добились успеха. В других турнирах у команды тоже ничего особо не выходило. В Лиге Европы они дошли до четвертьфинала, где их ожидаемо остановил «Байер».

Из-за неудовлетворительных результатов был отправлен в отставку тренер Дэвид Мойес. Ему на замену пришёл специалист, уже знакомый с АПЛ и знающий, как завоёвывать трофеи с подобными командами, — Хулен Лопетеги. «Молотки» на трансферном рынке тоже были активны летом, готовились к новому сезону. Несколько больших сделок совершил клуб — пришли Килман, Саммервилл, Фюллькруг, Ван-Биссака.

В общем, обе команды интригуют. Они хорошо усилились летом. Так что будет интересно понаблюдать, как они будут выступать. Если же говорить об их встрече в 1-м туре, то фаворита явного я тут не вижу. Думаю, игра будет равной и они наберут по одному очку. Тем более что несколько последних очных встреч так и заканчивались ничьими», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».