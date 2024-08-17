«Вест Хэм» — «Астон Вилла»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ 17 августа

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Астон Вилла».

Ставка: победа «Вест Хэма» и обе забьют за 3.80.

«17 августа во второй игровой день 1-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» на своей арене сыграет с бирмингемской «Астон Виллой». Столичный клуб, занявший в прошлом сезоне девятое место, входит в свой 29-й сезон АПЛ с новым менеджером — 57-летним испанцем Хуленом Лопетеги, который известен по своей успешной работе с юношескими и молодёжной сборными Испании, «Севильей» и «Вулверхэмптоном». А также громкими летними приобретениями, главные из которых: мощный немецкий форвард Никлас Фюллькруг, перешедший из дортмундской «Боруссии», и центральный защитник Макс Килман из «Вулверхэмптона» — один из лучших на своей позиции в АПЛ.

«Молотобойцы» в предыдущих 28 матчах 1-го тура АПЛ набрали 38 очков: 12 побед, 2 ничьи, 14 поражений. Год назад в 1-м туре «молотобойцы» сыграли на выезде вничью с «Борнмутом» — 1:1.

Для «Астон Виллы» предстоящий сезон юбилейный — 30-й. В предыдущих 29 матчах 1-го тура в АПЛ «вилланы» набрали 38 очков: 10 побед, 8 ничьих, 11 поражений. «Астон Вилла» четвёртый сезон подряд будет начинать в гостях. Причём все три последних стартовых матча бирмингемцы неизменно проигрывали. Так, год назад в 1-м туре «Вилла» была разгромлена на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкаслом» 1:5, что, впрочем, не помешало по итогам сезона команде Унаи Эмери финишировать в топ-4 и завоевать путёвку в Лигу чемпионов.

Перед началом нынешнего сезона Эмери сохранил костяк команды с одним из лучших на сегодня вратарей мирового футбола аргентинцем Эмилиано Мартинесом и суперфорвардом англичанином Олли Уоткинсом. В межсезонье была проведена точечная селекция и приобретены классные игроки — опорник Амаду Онана из «Эвертона», левый защитник Ян Матсен из «Челси», а также хавбек Росс Баркли, перезагрузивший свою карьеру в «Лутоне» и ставший востребованным в топ-клубах.

Матч «Вест Хэма» и «Астон Виллы» видится одним из центральных в 1-м туре. С одной стороны, хозяева с новым честолюбивым тренером во главе, который всегда ставил перед своими игроками амбициозные цели, с другой — гости, которые почувствовав вкус больших побед, готовы штурмовать если не чемпионскую вершину АПЛ, то выгодную для себя позицию у её подножия.

И ещё — АПЛ получает ещё одно баскское тренерское дерби. И всё же я бы поставил на победу «Вест Хэма» и обе забьют. «Астон Вилла» продолжит свою неудачную серию стартовых матчей, а «молотобойцы» победой в 1-м туре над сильным соперником представят себя командой, способной решать самые высокие цели», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».