«Милан» — «Торино»: ставка Александра Мостового на матч Серии А

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч итальянской Серии А «Милан» — «Торино».

Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 2.37.

«Милан» и «Торино» сыграют в 1-м туре чемпионата Италии. Думаю, высока вероятность, что миланцы стартуют в Серии А с уверенной победы.

В «Милане» произошли изменения в межсезонье. В первую очередь, случилась смена на тренерском мостике. Клуб возглавил Паулу Фонсека, ранее возглавляющий «Лилль». Из пришедших игроков можно отметить трансферы Мораты, Рояла и Павловича. А вот покинули стан команды Де Кетеларе, Крунич и Жиру.

Прошлый сезон для «Милана» прошёл не так уж плохо. В Серии А он показал второй лучший результат. Да, «Интер» сильно оторвался от географического соседа. Повлияла плохая серия результатов во второй части сезона. Тогда же команда ещё и вылетела из Лиги Европы, да ещё и от другой итальянской команды – от «Ромы». Такие результаты всё равно не устроили руководство «Милана», которое решило сменить тренера.

«Торино» же неплохо для своего уровня провёл прошлый сезон. Итоговая позиция команды – девятая. Всего на семь очков отстал коллектив от зоны еврокубков. Хотя и довольно часто теряли очки «скакуны». У них была нулевая разница забитых и пропущенных голов по итогу. Причём по количеству пропущенных мячей «Торино» входил в пятёрку лучших.

Летом коллектив возглавил знакомый многим в России тренер – Паоло Ваноли. Каких-либо больших сделок «Торино» не совершал. Разве что можно отметить приход Запаты в нападение. А вот покинул состав летом довольно важный игрок – за большие деньги в «Наполи» уехал защитник Буонджорно.

Если оценивать предсезонку соперников, то она была разной. «Милан» провёл шесть матчей, в которых добыл четыре победы, а также по разу проиграл и сыграл вничью. Среди соперников, которых обыгрывали подопечные Фонсеки, были «Манчестер Сити», «Реал» Мадрид и «Барселона». «Торино» же с такого калибра противниками, конечно, не встречался. Из его сильных оппонентов можно выделить разве что «Лион» — 0:0.

Думаю, никаких особых предпосылок для победы «Торино» тут нет. «Милан» сильнее. Он стремится снова побороться за чемпионство. Очки подопечным Фонсеки нужны с первых матчей сезона», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».