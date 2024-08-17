«Милан» — «Торино»: прогноз Владимира Гучека на матч чемпионата Италии

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Торино».

Ставка: победа «Милана» за 1.69.

«Милан», похоже, настроен серьёзно. После того как красно-чёрные сделали всё красиво для того, чтобы «Интер» выиграл чемпионат именно в миланском дерби, клуб ждали некоторые важные изменения.

В первую очередь новый главный тренер. На смену приведшему «Милан» к чемпионству Стефано Пиоли пришёл неплохо поработавший во французском «Лилле» португалец Паулу Фонсека. Также покинул команду легендарный вратарь (только в матче с «Дженоа») Оливье Жиру. Теперь француз будет выручать удалившихся вратарей в МЛС. Заменить его должен действующий чемпион Европы Альваро Мората. Испанец уже играл в Серии А и дважды становился чемпионом Италии в составе «Ювентуса», так что долго осваиваться ему не придётся. Впечатляют и предсезонные матчи «Милана». Красно-чёрные победили «Манчестер Сити» (3:2), мадридский «Реал» (1:0), сыграли вничью с «Барселоной» (2:2) и выиграли у «Монцы» (3:1). Ладно, последний результат впечатляет не так сильно.

«Торино» прошлый сезон закончил на девятой строчке. Команда, откровенно говоря, не самая забивная. На счету «быков» всего на четыре мяча больше, чем у вылетевшей с последнего места «Салернитаны», а две другие отправившиеся в Серию В команды «Сассуоло» и «Фрозиноне» забили на семь и восемь мячей больше, чем «Торино». Но и пропустили туринцы не много, а именно: столько же, сколько и забили — 36 мячей.

Сейчас «Торино» тренирует обладатель Кубка России Паоло Ваноли, и свой первый официальный матч бывший коуч «Спартака» провёл в Кубке Италии против футбольного клуба «Козенца». «Гранатовые» выиграли 2:0 при одном ударе в створ. При этом позволили нанести по своим воротам в два раза больше ударов, чем нанесли сами. И это скорее говорит о том, что над обороной ещё предстоит работать. Чем и воспользуется «Милан» в первой домашней игре сезона. Ставка: победа «Милана», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».