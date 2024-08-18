Букмекеры предсказали точный счёт матча «Химки» — «Зенит»

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18 августа «Химки» на стадионе «Арена Химки» будут принимать «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу. Начало игры – в 15:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами сине-бело-голубых и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.38, это примерно 71% вероятности. Шансы красно-чёрных оценили в 9.30 (10%). Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.22 (19%).

Если «Химки» не проиграют, зайдёт коэффициент 3.30, что составляет около 29% вероятности.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.15. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.10.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу «Зенита» (6.20). Победа «Зенита» 1:0 идёт за 6.80, ставки на точный счёт 3:0 в пользу сине-бело-голубых принимаются за 8.30.