«Дженоа» — «Интер»: прогноз Владимира Гучека на встречу Серии А

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч Серии А «Дженоа» — «Интер».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.

«Новый сезон чемпион Италии начинает на выезде в Генуе, где в прошлом сезоне потерял очки (1:1). «Дженоа», конечно, не «Сассуоло», который дважды обыграл чёрно-синих, но тоже был в состоянии отбирать очки у богатых и, нарушая традиции Робина Гуда, оставлять их себе. Клуб из Генуи самый средний из самых средних. Прошлый чемпионат команда закончила на 11-м месте: выиграла 12 матчей, 13 сыграла вничью, 13 проиграла. Разницу мячей угадаете? Ноль. Всё ровно — 45 забила, 45 пропустила. Официально текущий сезон «Дженоа» начал в Кубке Италии. Дома обыграли такого же середняка, но уже Серии В — «Реджану». Команда Альберто Джилардино нанесла 30 (!) ударов, из которых 12 пришлись в створ ворот. Но забит был всего один мяч — отличился Жуниор Мессиас.

Отдельно стоит отметить контрольный матч с «Монако», который случился на несколько дней раньше. «Дженоа» обыграл участника общего этапа (группового этапа в предыдущих розыгрышах) Лиги чемпионов со счётом 2:1. Но эти факты, конечно, не делают хозяев фаворитами. Да, они снова будут мучить «Интер» плотной обороной, но команде Симоне Индзаги желательно с первого же тура предъявить свои намерения на скудетто.

В предсезонных матчах чёрно-синие играли по-разному. Была и победа над «Лас-Пальмасом» (3:0), и добытая в добавленное время ничья с «Пизой» из Серии В (1:1), и поражение от «Аль-Иттихада» (0:2), и ничья в последнем контрольном матче с «Челси» (1:1). Но эти результаты, скорее, говорят об экспериментах Индзаги, а не о текущей форме команды. Всё же в первом официальном матче мы должны увидеть тот же «Интер», который уверенно шёл к чемпионству в прошлом сезоне. Учитывая оборонительные способности «Дженоа», гостям, вероятно, придётся долго и муторно взламывать оборону хозяев, и при отсутствии ранних голов, которые могут раскрыть игру, вряд ли стоит ждать результативной игры. Ставка: тотал меньше 2.5», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».