«Валенсия» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Валенсия» – «Барселона».

Ставка: 1:1 за 6.60.

«Стартовый тур чемпионата Испании подарил всем любителям футбола знаковый матч «Валенсия» — «Барселона».

Безусловно, что к «Барсе» всегда приковано особое внимание. И даже в отсутствие травмированных Гави, Френки де Йонга, Педри, Рональда Араухо и Ансу Фати каталонцы могут считаться фаворитами предстоящей встречи. Но, с другой стороны, Ямаль ещё слишком юн, чтобы тащить на себе такой коллектив. Однако в команде Ханси Флика появился один из героев минувшего Евро Дани Ольмо. И всё же уход Неймара и Месси так быстро не проходит. Каталонцам надо ещё сыграться. Что и доказал недавний матч на товарищеском турнире, где «Барса» в финале проиграла «Монако» 0:3.

А вот «Валенсия» под руководством Рубена Барахи спокойно готовилась к сезону, не делая громких трансферов. Впрочем, прошлогоднее девятое место вряд ли позволяет говорить, что «летучим мышам» не нужны серьёзные перемены. Однако у себя на «Месталье» «Валенсия» крайне опасна и точно даст гостям бой.

Вероятный исход предстоящего матча — результативная ничья. Кстати, в прошлом сезоне команды сыграли 1:1. И сейчас не исключено повторение такого же результата», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».