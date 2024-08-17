Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Валенсия» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

«Валенсия» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Валенсия» – «Барселона».

Ставка: 1:1 за 6.60.

«Стартовый тур чемпионата Испании подарил всем любителям футбола знаковый матч «Валенсия» — «Барселона».

Безусловно, что к «Барсе» всегда приковано особое внимание. И даже в отсутствие травмированных Гави, Френки де Йонга, Педри, Рональда Араухо и Ансу Фати каталонцы могут считаться фаворитами предстоящей встречи. Но, с другой стороны, Ямаль ещё слишком юн, чтобы тащить на себе такой коллектив. Однако в команде Ханси Флика появился один из героев минувшего Евро Дани Ольмо. И всё же уход Неймара и Месси так быстро не проходит. Каталонцам надо ещё сыграться. Что и доказал недавний матч на товарищеском турнире, где «Барса» в финале проиграла «Монако» 0:3.

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот «Валенсия» под руководством Рубена Барахи спокойно готовилась к сезону, не делая громких трансферов. Впрочем, прошлогоднее девятое место вряд ли позволяет говорить, что «летучим мышам» не нужны серьёзные перемены. Однако у себя на «Месталье» «Валенсия» крайне опасна и точно даст гостям бой.

Вероятный исход предстоящего матча — результативная ничья. Кстати, в прошлом сезоне команды сыграли 1:1. И сейчас не исключено повторение такого же результата», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Валенсия» — «Барселона». Дебют Флика в Ла Лиге сложится удачно
«Валенсия» — «Барселона». Дебют Флика в Ла Лиге сложится удачно
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android