«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на игру Примеры

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Примеры «Валенсия» — «Барселона».

Ставка: обе забьют за 1.85.

«Начинается чемпионат Испании. Обсудим один из центральных матчей тура, в котором «Валенсия» примет «Барселону». Пока сложно сказать, в каком состоянии команды подходят к старту сезона. В прошлом сезоне «Валенсия» заняла девятое место, а некоторые молодые исполнители показали яркий перформанс. По голкиперу Мамардашвили пока вопрос открыт. Неизвестно, останется ли он в клубе, но к матчу с «Барселоной» он пока готовится.

Понятно, что «Валенсия» будет максимально задорной, бегущей, агрессивной. Это и стиль Барахи, и стиль «Валенсии» в целом на своём поле. Это будет первый официальный матч для Флика на посту наставника «Барселоны». Вряд ли можно считать таковым матч против «Монако», в котором «Барселона» пропустила три во втором тайме.

Ольмо пока не сыграет в этом матче, так как его ещё не зарегистрировали. Состав сильно меняется, так как есть вопросы по Левандовскому, Гюндогану. Тер Штеген, новый капитан «Барселоны», отметил, что оплеуха от «Монако» за неделю до старта Примеры — это положительный момент. Пока только время покажет, в какой футбол будет играть «Барселона» под началом Флика.

У каталонцев много изменений, хотя товарищеские матчи команда проводила неплохо и даже обыграла «Реал». Но как это всё будет перенесено на официальные матчи – покажет только время. Мне кажется, что футбол будет обоюдоострый и голевой, поэтому мой прогноз на этот матч — обе забьют. «Барселоне» в отсутствие Араухо будет сложно держать баланс в центре обороны, да и тер Штеген в последнее время не всегда выручает», — приводит слова Генича «РБ Спорт».