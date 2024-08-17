«Валенсия» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Ла Лиги «Валенсия» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.40.

«Валенсии» выпало играть со сложнейшим соперником в 1-м туре чемпионата Испании — с «Барселоной». Думаю, сенсации мы тут не увидим. «Летучие мыши» в последние годы находятся не в той форме, чтобы навязывать борьбу сине-гранатовым.

«Барселона» входит в новый сезон с обновлениями. В первую очередь они произошли на тренерском мостике. Вместо Хави клуб возглавил опытный немецкий специалист Ханси Флик. Под его руководством каталонцы уже провели пять товарищеских матчей, в которых трижды выиграли и два раза уступили. В том числе обыграть сине-гранатовым удалось «Ман Сити» (3:2) и «Реал» (2:1). Но, само собой, всерьёз рассматривать эти победы не стоит.

Тем более что состав сейчас у «Барсы» может быть другим в 1-м туре в сравнении с тем, что был в предсезонке. Ведь коллектив всё ещё испытывает проблемы финансовые. Из-за этого он пока не может заявить уже купленного Ольмо, а также нескольких футболистов, переподписавших контракты. В общем, время идёт, а в Каталонии ничего особо не меняется. Снова руководство всеми силами пытается продать де Йонга, Рафинью и других дорогих футболистов.

В прошлом сезоне «Барселона» выступила не лучшим образом. В Ла Лиге она с треском проиграла «Реалу» борьбу за чемпионство. Более того, чуть было ниже «Жироны» команда не финишировала. В других турнирах у неё тоже ничего особо не получалось.

Понятно, что «Валенсия» — команда другого уровня, более низкого. В прошлом сезоне она закончила Ла Лигу только девятой, выдав на финише серию без побед. Об успехах в других турнирах «летучие мыши» даже не задумывались. В феврале команду возглавил Рубен Бараха. Сейчас он провёл с командой полноценную подготовку к сезону. Летом «Валенсия» провела аж семь товарищеских спаррингов, в которых выиграла только дважды. В остальных матчах команда чередовала поражения и ничьи.

Про трансферы «Валенсии» сказать особо нечего — крупных сделок команда не совершала. С учётом этого, а также уровня соперников, очевидна тут для меня победа «Барселоны». Даже если не все основные игроки у неё выйдут, хозяева поля всё равно вряд ли могут рассчитывать даже на ничью. В составе каталонцев всё же остаётся много высококлассных футболистов», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».