«Химки» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» + тотал больше 2.5 гола за 2.05.

В последнем матче РПЛ «Химки» неожиданно проиграли испытывающему большие проблемы «Пари НН» (0:1). Они лучше выглядели по ходу встречи. Чаще били по воротам, но реализация подвела. В Кубке России красно-чёрные победили «Оренбург» со счётом 1:0, но проиграли «Ростову» (1:3). Порадовал болельщиков химчан во встрече с ростовчанами только гол Бакаева.

Пока петербургский клуб идёт уверенно к очередному чемпионству. Хотя говорить об этом рановато, но сейчас конкурентов у «Зенита» не видно. Сине-бело-голубые выиграли все четыре встречи РПЛ с общим счётом 14:0. Надёжная игра в защите отлично сочетается с атакующей мощью.

Главная звезда команды Сергея Семака – конечно же, Максим Глушенков. Нападающий в великолепной форме и забил уже семь мячей в первенстве, а также отдал одну результативную передачу. Дальше будет только лучше. Сбавлять он точно не собирается.

«Зенит» уже разгромил «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0), крупно обыграл «Ростов» (5:0) и выиграл у московского «Динамо» (1:0). Хорошо идут дела петербуржцев и в Кубке России – победа над «Факелом» (3:0) и «Рубином» (1:0). Интересно даже не то, кто нанесёт первое поражение подопечным Семака, а кто первым забьёт в их ворота.

Будут ли это «Химки»? Ответ на этот вопрос прост, если вспомнить недавнюю встречу красно-чёрных с «Пари НН» (0:1). Хотя у Бакаева определённо будет мотивация. Не станем гадать, забьют химчане или нет, а поставим на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.