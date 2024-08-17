«Ипсвич» — «Ливерпуль»: получи фрибет 4444 рубля к матчу АПЛ!

17 августа в матче 1-го тура АПЛ «Ипсвич Таун» будет играть с «Ливерпулем» на стадионе «Портман Роуд». Начало встречи – в 14:30 мск. Ты можешь получить фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и подтвердить личность!

«Синие» спустя долгое время вернулись в элиту футбола, чтобы проверить себя на высоком уровне. У «красных» тоже начинается новая эпоха – без Юргена Клоппа.

«Ливерпуль» в товарищеских матчах не проигрывал, победив «Бетис» (1:0), «Арсенал» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Севилью» (4:1), а также сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0). Задача-минимум выполнена – конкурентов по АПЛ «красные» победили. В том числе «канониров», а они крепкий орешек.

Пугает только тот факт, что Арне Слот остаётся без новичков. Команда по-прежнему никого не подписала. Хотя некоторые цели уже обозначены. Но, опять же, судя по слухам. В приоритете у клуба сохранение контрактов с имеющимися лидерами – Мохамедом Салахом, Вирджилом ван Дейком и Трентом Александер-Арнольдом.

«Ипсвич Таун» удивил в минувшем сезоне, заняв в Чемпионшипе второе место. Всего одного очка не хватило команде, чтобы сравняться с победившим в турнире «Лестером». Но «синие» стали лучшими по количеству забитых голов – 92.

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