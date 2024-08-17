«Милан» — «Торино»: приветственный фрибет 4444 рубля к матчу Серии А!

17 августа в матче 1-го тура Серии А «Милан» будет играть с «Торино» на стадионе «Сан-Сиро». Начало встречи – в 21:45 мск. Ты можешь получить приветственный фрибет 4444 рубля от букмекера «Лига Ставок». Нужно только зарегистрироваться и пройти идентификацию!

Прошлый сезон красно-чёрные провели не так, как хотелось бы руководству. Хотя они и заняли второе место, но отставание от «Интера» в 19 очков простить было сложно. В итоге со Стефано Пиоли попрощались, несмотря на его прошлые заслуги.

Должность тренера «дьяволов» занял Паулу Фонсека. А ещё не будем забывать, что легендарный Златан Ибрагимович в конце прошлого года был назначен старшим советником владельцев и высшего руководства «Милана». С таким мощным составом только на руководящих должностях клуб способен на подвиги.

Паулу Фонсека уже показал себя во всей красе во время предсезонной подготовки. «Милан» в товарищеских матчах победил «Манчестер Сити» (3:2), «Реал» (1:0), «Барселону» (2:2, 4:3 пен.) и «Монцу» (3:1). Пусть дебют получился неудачным и закончился поражением от «Ромы» со счётом 2:5, зато потом тренер пожинал плоды своих трудов.

«Торино» тоже сменил наставника. Иван Юрич ушёл из команды, хотя при нём у «гранатовых» наблюдалась стабильность. В прошлом сезоне «быкам» не хватило немного до квалификации в еврокубки. Они заняли девятое место в Серии А, отстав от «Фиорентины» на семь очков.

Новым наставником «Торино» стал не кто иной, как знакомый российским болельщикам Паоло Ваноли. Обладатель Кубка России в качестве тренера «Спартака». Он же в прошлом сезоне вывел «Венецию» в Серию А. Теперь задача Ваноли – заслужить для «быков» место в еврокубках.

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