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Букмекеры предсказали точный счёт матча «Спартак» — «Факел»

Букмекеры предсказали точный счёт матча «Спартак» — «Факел»
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18 августа на стадионе «Лукойл Арена» в Москве состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел». Начало игры запланировано на 17:30 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Успех воронежцев оценён в 9.80 (10%). Ставки на ничью принимаются за 4.90 (20%).

Аналитики считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92.

Если забьют футболисты «Спартака», сыграет коэффициент 1.11. Гол в исполнении «Факела» доступен с коэффициентом 1.98. Поставить на «обе команды забьют» можно за 2.27.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу «Спартака» (5.60). Победа красно-белых со счётом 1:0 идёт за 5.90, на точный счёт 3:0 в пользу «Спартака» выставлен коэффициент 8.00.

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