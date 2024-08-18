«Спартак» — «Факел»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Факел».

Ставка: «Спартак» победит всухую за 2.10.

«Факел» является не самым удобным соперником для «народной команды». «Огнеопасные» сенсационно выиграли две последние очные встречи. На матчи с красно-белыми у них особый настрой. Впрочем, они ещё не встречались со «Спартаком» Деяна Станковича.

Приобретение Эсекьеля Барко, тактические перестановки и грамотное управление ресурсами обеспечивают Станковичу добрую половину успеха. 25-летний аргентинский полузащитник невероятно быстро адаптировался к ритму РПЛ. Он забил красивейший гол со штрафного и отдал две результативные передачи. Хавбек с ходу стал одним из лидеров московской команды.

Также заметно прибавили Манфред Угальде, Хесус Медина, Антон Зиньковский и Даниил Зорин. Последний получил шанс проявить себя в игре с «Крыльями Советов» в Кубке России —и не подвёл. Полузащитник стал одним из главных героев встречи. Он красиво забил сам и отдал шикарную передачу, которую превратил в образцовый гол Кристофер Мартинс.

Пока «Спартак» прогрессирует и постепенно находит свою игру, «Факел» изо всех сил пытается выбраться из жуткого кризиса. Он проиграл пять из шести матчей, а также дома не без везения зацепился за ничью с «Краснодаром» (0:0). За этот период времени воронежцы забили только два мяча, а пропустили 12.

Из-за неудовлетворительных результатов последовала смена главного тренера. Игорь Черевченко покинул тренерский мостик, вернулся на него Дмитрий Пятибратов. Самое страшное, что смена специалиста не оказала должного влияния на воронежцев. Они дома уступили в Кубке России новичку первенства — «Акрону» (1:2).

«Огнеопасные» устали от тренерской чехарды. Их больше не встряхивает смена наставника. Воронежцы совсем потеряли себя. Поставить на то, что «Спартак» победит и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10.