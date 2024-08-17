Получи фрибет до 100 000 рублей к матчу Суперкубка Германии «Байер» — «Штутгарт»

В субботу, 17 августа, на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене состоится матч «Байер» — «Штутгарт». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск. Ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей к этой или любой другой игре от букмекерской компании «Бетсити». Нужно только выполнить простые условия:

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Поскольку «Байер» занял первое место в Бундеслиге с отрывом в 17 очков и до кучи победил в финале Кубка Германии, то сыграть ему, по регламенту, предстоит с серебряным призёром чемпионата. Вообще, леверкузенцы провели потрясающий сезон. Только вдумайтесь! Всего одно поражение за тонну матчей, начиная с 12 августа 2023 года и заканчивая 25 мая 2024 года.

Второе место в прошлом сезоне чемпионата Германии заняла не «Бавария», как можно было бы предположить методом исключения, а именно «Штутгарт». Ещё в сезоне-2019/2020 «швабы» бились во Второй Бундеслиге, но теперь забрали серебро главного дивизиона и вышли в Лигу чемпионов. Причём абсолютно заслуженно — концовку провели мощную.

Как сложится новый сезон для клуба из Штутгарта, не совсем понятно. Если «Байер» сохранил состав, то у его соперника было много трансферов и подписаний этим летом. А это чревато тратой времени, чтобы сыграться. Перед леверкузенцами же стоит задача сохранить те настрой и концентрацию, которые были в прошлом сезоне.

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