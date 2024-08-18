ЦСКА — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита дерби

18 августа в Москве состоится центральный матч 5-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток запланирован на 17:30 мск.

Победа ЦСКА доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 44% вероятности. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2240 рублей.

Поставить на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 3.20 — это около 30% вероятности. Ничью можно взять за 3.87 (26%).

Вместе с тем аналитики считают, что матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если голы будут в обе стороны, сыграет коэффициент 1.64.

Самым вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1. На него дают коэффициент 6.90.