Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Примеры «Валенсия» — «Барселона»

Матч «Валенсия» — «Барселона» состоится на стадионе «Месталья» в Валенсии, стартовый свисток запланирован на 22:30 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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«Валенсия» неплохо провела прошлый сезон. По сравнению с позапрошлым, естественно. За 38 туров чемпионата Испании набрала 49 очков, относительно поровну поделив победы, ничьи и поражения. Однако этого всё равно не хватило для борьбы за еврокубки — отставание от седьмого места, дающего право на выход в Лигу конференций, составило почти 10 очков. В межсезонье удалось сохранить на посту главного тренера Рубена Бараху, поэтому перестраиваться не придётся.

Теперь «Барселона», как кажется, стала крепче. Вместо Хави тренерский мостик занял Ханс-Дитер Флик, который в первом сезоне с мюнхенской «Баварией» сделал требл. Состав же не претерпел серьёзных изменений. Остались опытные Роберт Левандовски с Илкаем Гюндоганом, есть молодые Ямаль, Педри и Гави. Также подписали Дани Ольмо и Пау Виктора.

Во время предсезонки сине-гранатовые успели проверить себя не только на «Манчестер Сити» (2:2, 4:1 пен.) и «Милане» (2:2, 3:4 пен.), но и на сопернике из испанской Примеры. А именно обыграли в «эль класико», пусть и в товарищеском, мадридский «Реал» — 2:1. Как видно, пока получается выдавать исключительно результативные матчи. Ложкой дёгтя могло стать разгромное поражение от «Монако» (0:3) в последней товарищеской встрече.

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