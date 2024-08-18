ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.73.

Пока под руководством Марко Николича московский ЦСКА не выглядит целостно и стабильно. Особенно по части организации игры в атаке. Были неплохие победы над «Пари НН» (3:0) и «Оренбургом» (5:1), но с соперником сопоставимого уровня — например, с «Краснодаром» — случились два поражения в двух матчах.

Ничего хорошего армейцев не ждёт и в дерби с «Локомотивом». Железнодорожники после поражения от соседей из «Динамо» (1:3) во 2-м туре одумались и выдали серию из четырёх побед: по две в чемпионате и Кубке России. Общий счёт — 10:2. При этом оба пропущенных мяча пришлись на последнюю кубковую игру с «Оренбургом» (3:2), один из них — с пенальти.

Как видно, подопечные Михаила Галактионова умеют не только забивать, но и отрабатывать в обороне. А хотите услышать ещё кое-что потрясающее? Заявка на прошлые две игры состояла почти полностью из российских футболистов, за исключением Марио Митая, Жерзино Ньямси и Наира Тикнизяна. Если последнего, конечно, можно считать легионером.

Пока что молодёжь «Локомотива» приносит результат. Да и опытные игроки держат уровень. Помимо Сергея Пиняева, Дмитрия Воробьёва и Алексея Батракова, пользу приносят Тимур Сулейманов и Вадим Раков. Разумеется, спады у более молодых футболистов неизбежны. Однако пока что команда на подъёме, на кураже, если угодно. В отличие от ЦСКА.

Если совсем примитивно — такому ЦСКА против такого «Локомотива» будет очень тяжело даже на своём поле. Тем более что за 10 прошлых очных встреч красно-зелёные проиграли красно-синим всего три раза. Вряд ли проиграют и теперь. Можно даже проверить нулевую фору на гостей. Там коэффициент повыше. Откуда букмекеры здесь взяли преимущество хозяев — неизвестно.