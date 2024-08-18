«Челси» — «Манчестер Сити»: прогноз «Чемпионата» на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити».

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.82.

Прямо сейчас «Манчестер Сити» — лучший клуб Европы, наряду с мадридским «Реалом». В недавнем трофейном матче за Суперкубок Англии с «Манчестер Юнайтед» подопечные Хосепа Гвардиолы это подтвердили. Пусть и по пенальти, но выиграв не самым первым составом.

Прямо сейчас чемпионам не стоит переживать. Даже в предстоящем матче на «Стэмфорд Бридж» они, скорее всего, хлопнут «Челси», ведь лондонский клуб без Романа Абрамовича, похоже, забыл, что такое система. Чуть больше чем за два года после продажи поменяли четырёх тренеров. Пятый — действующий.

Речь про Энцо Мареску из «Лестера», который пока может похвастаться только ничейным результатом с миланским «Интером» (1:1) в товарищеском матче. Время, конечно, покажет, на что способен итальянец в бою. Вместе с тем руководство покупает и продаёт футболистов пачками. Откуда здесь взяться единому коллективу — вопрос.

К данной минуте в заявке «аристократов» 43 футболиста, а средний возраст составляет всего 23 года. Нестабильность на старте сезона и по его ходу неизбежна. Не стоит многого ждать и в матче 1-го тура АПЛ. Особенно на фоне того, что соперник — то есть «Сити» — уже провёл официальную игру и может быть чуть лучше готов физически.

Разумеется, «горожанам» предстоит хорошенько подумать о своём будущем. Не исключено, что это будет уже после ухода Хосепа Гвардиолы, который не исключает такого решения. Но пока что Пеп на посту и готовится снова побеждать. И в предстоящем матче с «Челси» вряд ли кто-то удивится победе действующего чемпиона Англии.