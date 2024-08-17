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«Челси» — «Ман Сити»: прогнозы и ставки на матч чемпионата Англии

18 августа, в воскресенье, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне состоится центральный матч 1-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» в Лондоне предлагается с коэффициентом 1.86, что можно представить как 53% вероятности.

Успех «Челси» при этом оценивается коэффициентом 4.20 — это примерно 23% вероятности. Шансы увидеть ничью соразмерные — коэффициент 4.10 (24%).

Вместе с тем аналитики уверены, что центральный матч 1-го тура АПЛ получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Голы в обе стороны идут за 1.51, пенальти в любые ворота — за 2.60, а удаление — за 4.50. Наиболее вероятным является счёт 1:1. Коэффициент на такой расклад варьируется в районе 7.00.