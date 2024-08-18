«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН».

Ставка: победа «Краснодара» + тотал больше 2.5 гола за 2.35.

Даже тот факт, что «Краснодар» не проигрывает в текущем сезоне, не может заставить до конца поверить в команду. «Быки» выиграли в РПЛ только у ЦСКА со счётом 2:1. По делу, они действительно были на порядок сильнее соперника. Но остальные три встречи завершили вничью – с «Ахматом» (1:1), махачкалинским «Динамо» (0:0) и «Факелом» (0:0).

В Кубке России у краснодарцев две победы – в матчах с ЦСКА (1:0) и «Ахматом» (1:0). Пугает слабая реализация. От «Краснодара» хочется видеть больше голов и моментов. Хотя есть и повод для похвалы – надёжная игра в обороне. За это время во всех турнирах клуб пропустил всего лишь два мяча.

У «Пари НН» ровно столько же очков, сколько у «Краснодара» — шесть. Но общая картина выглядит хуже. Нижегородцы проиграли «Рубину» (2:4) и ЦСКА (0:3), но победили в последних двух турах махачкалинское «Динамо» (1:0) и «Химки» (1:0). Во втором случае помог быстрый гол, а в первом – удаление в составе бело-голубых.

В Кубке России у нижегородцев тоже не происходило ничего хорошего. Они поочерёдно проиграли «Ахмату» (1:4) и ЦСКА – 1:1 (2:4 пен.). Быть может, каких-то сил придадут «Пари НН» последние две победы в матчах Премьер-Лиги.

Был бы другой соперник, в победу нижегородцев можно было бы поверить. Вот только «Краснодар» на домашнем стадионе будет выжимать максимум. Его должны ещё больше мотивировать победы в последних двух встречах с ЦСКА и «Ахматом». Они были более уверенными, чем те, что добыл «Пари НН».

Две последние очные встречи краснодарцы выиграли у нижегородцев – 4:3 и 3:0. Учитывая, что от Мурада Мусаева и его команды ждут результативности, мы спрогнозируем победу «Краснодара» и тотал больше 2.5 мяча за 2.35.