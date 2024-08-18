«Мальорка» — «Реал»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Ла Лиги «Мальорка» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» + тотал больше 1.5 гола за 1.81.

У «Мальорки» и так было очень мало ресурсов, а теперь совсем беда. Красно-чёрные больше потеряли летом, нежели приобрели. На сборах они выиграли пять из шести товарищеских матчей, но победили аутсайдеров. Уступила команда «Болонье».

«Реал», совсем наоборот, точечно усилился. На правах свободного агента к нему присоединился капитан сборной Франции Килиан Мбаппе.

По итогам прошлого сезона «галактикос» одержали победу в чемпионате, Суперкубке Испании и Лиге чемпионов. Беллингем и Жуниор сыграли огромную роль в успехе. Они забили большое количество важных мячей и заметно упростили жизнь Карло Анчелотти.

К новому сезону опытный итальянский специалист хорошо подготовил команду. Пока они даже не замечают того, что Тони Кроос объявил о завершении карьеры. В матче за Суперкубок УЕФА «сливочные» уверенно победили «Аталанту» (2:0).

Поставить на то, что «Реал» обыграет «Мальорку» и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81. По итогам прошлого сезона мадридцы заняли первое место по результативности в Примере. Они забили целых 87 мячей. С Мбаппе показатели могут стать ещё более устрашающими.