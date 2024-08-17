«Мальорка» — «Реал» Мадрид: прогнозы и ставки букмекеров

18 августа на стадионе «Мальорка Сон Моих» состоится матч 1-го тура Примеры «Мальорка» — «Реал». Начало игры — в 22:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.50. В случае успеха подопечных Карло Анчелотти выплата с 1000 рублей составит 1500 рублей.

Победа «Мальорки» оценена экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Аналитики сомневаются, что матч «Мальорка» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.