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«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогнозы и ставки букмекеров на матч АПЛ

«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогнозы и ставки букмекеров на матч АПЛ
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19 августа, в понедельник, на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере календарь 1-го тура АПЛ сведёт «Лестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности.

Успех «Лестера» при этом оценивается коэффициентом 5.10 — это около 18% вероятности. Если соперники не сумеют определить сильнейшего, сыграет коэффициент 4.50 (в районе 22%).

Кроме того, аналитики уверены в высокой результативности предстоящей встречи. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.53.

Если забьют хозяева, сыграет ставка с коэффициентом 1.40. Если забьют гости — ставка с коэффициентом 1.09.

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