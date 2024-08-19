«Лестер» — «Тоттенхэм»: прогноз на матч АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Тоттенхэм».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.93.

Нынешний состав у «лис» вполне боевой. На один сезон продлил контракт ветеран Джейми Верди, который даже в свои 37 лет часто приносил пользу в Чемпионшипе. Стоит отметить наполовину датскую оборону, включая голкипера. Это надёжность. Также не забываем Патсона Даку, забивавшего ещё «Спартаку» в Лиге Европы, и распасовщика Иссааку.

Кроме того, в первом матче после возвращения на стороне «Лестера» будут домашнее поле и поддержка болельщиков. «Тоттенхэм», в свою очередь, может похвастаться усилением линии атаки в виде трансфера Доминика Соланке из «Борнмута». При этом клуб подписал сразу трёх молодых талантов — Бергвалля, Грея и Одобера.

Во-вторых, «шпоры» сохранили на посту главного тренера Ангелоса Постекоглу. В прошлом сезоне чемпионата Англии вместе с австралийцем они остановились в двух очках от Лиги чемпионов. Но в еврокубках, понятное дело, участвовать будут. Результат не такой уж плохой для дебютного года, учитывая зубастых конкурентов.

Теперь, после того как лондонский клуб обвыкся под руководством нового тренера, он наверняка захочет претендовать на что-то большее. А потому мы получаем в предстоящем матче двух соперников, которые будут стараться себя проявить. Так что можно вполне подумать над голами в обе стороны. Для увеличения коэффициента сдобрим тоталом больше.

С «Тоттенхэмом» всё понятно. Он даже во время межсезонья с мюнхенской «Баварией» выдал результативные матчи — 1:2 и 2:3. Но и за «Лестер» беспокоиться не стоит. Команда будет мотивирована, а стиль нового главного тренера Стива Купера характеризуется уверенной игрой в атаке и высокой агрессивностью при контроле мяча.