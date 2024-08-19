«Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид: эксперты назвали фаворита матча Ла Лиги

Программа 1-го тура Ла Лиги завершится в понедельник, 19 августа, сразу двумя встречами. Матч «Вильярреал» — «Атлетико» Мадрид состоится на стадионе «Керамика» в Вильярреале, стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Сделать ставку на победу мадридского «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20, что при переводе на язык вероятности можно представить как 45%. Успех «Вильярреала» в это время оценивается коэффициентом 3.30 — это 30% вероятности. Ставки на ничью принимаются за 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики считают, что матч Ла Лиги в Вильярреале может получиться результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59.