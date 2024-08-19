«Вильярреал» — «Атлетико»: прогноз на матч чемпионата Испании

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» забьёт как минимум два гола за 1.88.

В межсезонье «матрасники» прилично потратились на усиление и подписали троих футболистов суммарной стоимостью € 141,5 млн. Надо же как-то было найти замену Альваро Морате. Примечательно, что двое новичков приняли участие в недавнем товарищеском матче. Робен Ле Норман и Александр Сёрлот вышли с первых минут против «Ювентуса» (2:0). В голах, забитых после перерыва, участия не приняли, но свои 45 минут отбегали и наверняка будут готовы дебютировать за новый клуб в Примере.

Любопытно, что «Вильярреал» — бывший клуб Александра Сёрлота. Если брать в расчёт правило бывших команд, то не стоит исключать гол норвежского нападающего. А ведь забить он действительно может. Дело в том, что «жёлтая субмарина» продала этим летом и основного голкипера, и центрального защитника.

С трансферами же «на вход» у команды пока туговато — юный защитник из «Манчестер Юнайтед», уже достаточно возрастной Айосе Перес и голкипер скромного «Леганеса», который в прошлом сезоне выступал в Сегунде. Короче говоря, не особо впечатляет. Можно навязать борьбу за счёт домашнего поля, но это работает не всегда.

В четырёх последних очных встречах в Вильярреале мадридский «Атлетико» одержал две победы при двух ничьих. При этом абсолютно всегда забивал по два мяча. С учётом качественных потерь «Вильярреала» в обороне, можно ожидать, что забьёт и в этот раз.