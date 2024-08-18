«Химки» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Химки» – «Зенит» в 5-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.86.

«Подмосковные «Химки» дома будут принимать лидера российского чемпионата петербургский «Зенит». «Зенит» практически вторым составом на неделе выиграл снова всухую матч Кубка с «Рубином» в гостях – 1:0, Васильев забил единственный мяч. Ну а «Химки» уступили 1:3 в смешанном составе на выезде «Ростову». Свой первый мяч забил за подмосковный клуб Зелимхан Бакаев, для которого матч с «Зенитом», конечно, будет максимально принципиальным, потому что именно из «Зенита» он был отдан в аренду в «Химки». Есть ещё Антон Заболотный, есть в «Химках» те, кому есть что доказывать.

Последние матчи между этими командами, когда они играли в Премьер-Лиге, были очень сложные для «Зенита». На старте сезона позапрошлого «Зенит» не выиграл, сыграл вничью 1:1, потом была домашняя игра в марте 2023 года, тоже непростая, когда «Зенит» выиграл с разницей в один мяч – 3:2.

Здесь, я думаю, «Химки» снова сыграют в три центральных защитника, а не в два, как это было в кубковом матче с «Ростовом», постараются сковать действия подвижной атаки петербуржцев. В отсутствие Вендела Глушенков, понятно, вернётся в середину поля, Артур и Педро сыграют на флангах. И какое-то время «Химки», конечно, постараются этот «Зенит» сдерживать, но у «Зенита» очень глубокая скамейка, очень приличный резерв, и команда в любую минуту может добавить и с помощью перестановок на поле, и с помощью замен.

Поэтому, я думаю, во втором тайме мы должны увидеть футбол более открытый, когда уже подсядут, будет совсем сложно уйти от ошибок подмосковным футболистам. Выберу вариант «тотал 2-го тайма больше 1.5» за коэффициент 1.86. Если «Зенит» забьёт, «Химки» вынуждены будут раскрываться, «Зенит» на контратаках ещё может подловить», — приводит слова Генича «РБ Спорт».