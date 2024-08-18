«Химки» — «Зенит»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ 18 августа

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 2.01.

«Зенит» великолепно выглядит на старте этого российского сезона. Команда уже выиграла Суперкубок у «Краснодара», начала чемпионат с четырёх сухих побед подряд и в Кубке России также одержала две победы, не пропустив ни одного мяча. То есть шесть матчей подряд «Зенит» играет «на ноль». При этом команда Сергея Семака использует разные составы на матчи чемпионата и Кубка России. Но структура игры соблюдается, и понятно, что в атаке «Зенит» максимально продуктивен. Так что не должно быть больших сомнений в том, что «Зенит» создаст достаточно моментов у ворот «Химок» для того, чтобы найти возможность отличиться самому.

Но что может начать происходить в ближайшее время? Всё-таки, когда идёт такая внушительная серия побед, концентрация немного притупляется. Есть ощущение, что «Химки», которые временами смотрятся очень даже бодро в атаке, например, в матче с «Рубином», который проходил в Казани, забьют. «Химки» смогли забить сразу три мяча, да ещё и на поле соперника.

Кажется, что в этой игре «Зенит» может впервые в чемпионате пропустить. Всё-таки чемпионат России – это достаточно ровная лига для того, чтобы иметь столь продолжительные победные серии, да ещё и не пропуская мячей вообще. Понятно, что рано или поздно кто-то из соперников «Зенит» сможет огорчить. Мне кажется, у «Химок» есть определённые предпосылки для того, чтобы это сделать. Мой прогноз на эту встречу — обе команды забьют», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».