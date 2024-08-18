«Химки» — «Зенит»: прогноз Павла Погребняка на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме за 1.84.

«Химки» в прошлом сезоне заняли первую строчку ФНЛ и поднялись в высший дивизион. После четырёх игр команда показала, что может бороться, но с защитой есть проблемы. «Химки» много пропускают и найти свою игру пока что не могут. Также в команду пришли много опытных игроков, на которых возлагают большие надежды.

Что касается «Зенита», то они явные фавориты встречи. Гости уже забили 14 мячей и не пропустили ни одного. Начать сезон лучше практически невозможно. Также продолжается голевая серия Глушенкова, который уже забил семь мячей в чемпионате.

Я думаю «Химкам» вряд ли удастся выдержать натиск и мощь «Зенита» даже без травмированного Вендела. Моя ставка – победа «Зенита» в первом тайме с коэффициентом 1.84», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».