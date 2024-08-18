«Химки» — «Зенит»: ставка Эльвина Керимова на игру РПЛ

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч РПЛ «Химки» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.95.

«Химки» и «Зенит» встретятся в 5-м туре РПЛ. Подмосковный клуб вернулся в Премьер-Лигу и пока набрал четыре очка. «Химки» достаточно много пропускают, делают это регулярно. Дважды они пропустили от «Рубина», трижды – от «Спартака», гол пропустили от махачкалинского «Динамо» и от «Пари НН». Получается, уже семь голов, многовато будет. И я думаю, что «Зенит», конечно, уязвимостью соперника в обороне, скорее всего, воспользуется.

Да, у «Химок» есть опытный состав, но, во-первых, он ещё не сформировался окончательно. Мы ещё не знаем, какая основа у команды, какой резерв. Во вторых, всё-таки время нужно игрокам, чтобы сыграться. «Зенит» в любом случае класснее сейчас. В кубке «Химки» проиграли «Ростову» 1:3. И я думаю, что с «Зенитом», конечно, команде Артиги будет тяжело.

Петербургская команда обыграла в Кубке «Рубин» с минимальным счётом, забил Васильев. «Зенит» играл вторым составом. Из основы, наверное, пара человек вышла в старте. Клуб очень комфортно себя чувствует, уже только 12 голов в чемпионате забил. Семак дал отдохнуть своим лидерам. И я думаю, что как раз эти лидеры, скорее всего, напрямую повлияют на результат матча с «Химками».

Мне кажется, что «Зенит» пока в такой форме, что остановить его будет очень сложно «Химкам». Ну и вообще, любой команде будет сложно остановить петербуржцев. Я возьму комбинированную ставку — победа «Зенита» и общий тотал голов больше 2.5 в этом матче с коэффициентом 1.95. Думаю, что даже без Вендела, который получил травму, зато с Глушенковым и другими звёздами «Зенит» в состоянии выиграть и сыграть результативно», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».