ЦСКА — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на матч 5-го тура РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.80.

«ЦСКА и «Локомотив» сыграют друг с другом 18 августа – в 5-м туре российского чемпионата. Для меня тут явного фаворита нет, их шансы на успех примерно равны.

Если смотреть на последние матчи, то «Локомотив», конечно, выглядит чуть лучше своего соперника. У него на счету уже четыре виктории кряду. И несколько матчей провёл клуб результативно – 5:0 с «Ахматом», 3:2 с «Оренбургом». Хотя то же махачкалинское «Динамо» подопечные Галактионова в РПЛ могли бы и увереннее обыгрывать – 2:0.

Кубок России пока путает все карты, учитывая количество игр в групповом этапе. Но облегчает жизнь командам формат его проведения, необязательно стараться и выигрывать каждое противостояние. Так что клубы, особенно большие, выпускают на поле резервистов. Так что игры этого турнира я бы не особо рассматривал. Тот же ЦСКА в Кубке уже успел проиграть «Краснодару», а также чуть не уступил «Пари НН».

Пока что армейцы менее стабильны в своих результатах. У них в пассиве уже есть два поражения, и оба от «Краснодара». В других встречах подопечные Николича выигрывали, но делали они это не всегда в противостояниях с сильными командами – 3:0 с «Пари НН» и 5:1 с «Оренбургом». Тот же «Ростов» ЦСКА на старте обыграть не смог – 0:0.

У обеих команд уже появляются свои звёзды. «Локомотив», несмотря на кадровые потери, имеет явных лидеров и сильных игроков – Воробьёв, Батраков, Раков. А у ЦСКА после травмы отлично вернулся Дивеев, который, кажется, действительно становится нападающим – слишком часто забивает игрок.

В общем, пока мы увидели от соперников разные матчи. Далеко не всегда они выдают доминирующие игры, в которых однозначно выигрывают. Так что в их очной встрече жду осторожного футбола. Думаю, мы увидим примерно такой же матч, как был у ЦСКА с «Ростовом», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».