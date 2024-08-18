ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.06.

«На ходу сейчас прекрасно выглядящий «Локомотив», молодой, задорный, хорошо бегущий, хорошо создающий и реализующий свои моменты. Очень яркая игра молодых ребят Батракова и Ракова.

И с другой стороны — такой более основательный, более фундаментальный, мускулистый состав ЦСКА, который выглядит очень неровно. ЦСКА показал очень хорошую реализацию с «Оренбургом» и «Пари НН», но выезд в Ростов или Краснодар определённые сомнения в путь, который сейчас проделывает ЦСКА, закладывает. Может быть, не хватает новых футболистов, может быть, пока ещё новички такие как Койта, ищут себя в схемах Марко Николича. В общем, пока ЦСКА играет очень неровно. Дома ЦСКА играет достаточно убедительно, позволит ЦСКА разбежаться «Локомотиву» – будут проблемы, не позволит – у ЦСКА вполне может быть преимущество.

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«Локомотив» хорош, ЦСКА пока ещё себя ищет. Я думаю, что вариант 2-3 гола в матче на эту встречу — вполне подходящий вариант», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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